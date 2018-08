Hai Toyota Camry biển số giống hệt nhau: 'CSGT không cấp bộ biển số mới'

Về hai bộ biển số 63A-050.55 giống hệt nhau, đại tá Bảo cho biết CSGT không cấp lại biển số lần 2, vì vậy chưa xác định được bộ biển số thứ 2 là thật hay giả.

Theo đại tá Bảo, khi cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe lần 2, CSGT chỉ căn cứ trên hồ sơ và đơn cớ mất, không kiểm tra số khung, số máy của xe như khi đăng ký lần đầu.

Cụ thể, vào năm 2016 ông Lưu Hoàng H. mua chiếc Toyota Camry ở tỉnh Đồng Tháp chuyển về và đăng ký lần đầu.

Về trường hợp cả 2 chiếc xe nói trên có giấy chứng nhận kiểm định, đại tá Bảo cho biết “khi kiểm định thì phải kiểm tra số khung, số máy”.

Sự khác nhau giữa 2 chiếc xe này là một chiếc màu xanh đậm, một chiếc màu xanh nhạt. Nhưng cả 2 chiếc đều có giấy chứng nhận đăng ký và có 2 bộ biển số giống nhau. Số khung và số máy cũng giống nhau. Trong đó, một chiếc mang giấy chứng nhận đăng ký số 009611, cấp ngày 8.7.2016, do thượng tá Nguyễn Anh Thoa, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Tiền Giang, ký tên. Chiếc còn lại giấy chứng nhận đăng ký số 017471, cấp ngày 28.12.2017, trên giấy có đóng dấu “Đổi, cấp lại lần thứ 1”, do thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Tiền Giang, ký tên. Ngoài ra, cả 2 xe đều có giấy chứng nhận kiểm định