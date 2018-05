Hẩm hiu đất vàng

Nhà đầu tư bỏ chạy

2 được mệnh danh là " tin liên quan Bán, cho thuê đất vàng giá bèo

Điển hình là khu tam giác Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão (Q.1) có diện tích 13.110 mđược mệnh danh là " tam giác vàng " khi nằm kế bên công viên 23.9 được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Doanh nghiệp trúng thầu khu đất này là liên danh Thái Sơn (gồm Công ty đầu tư xây dựng Thái Sơn, Công ty đầu tư Chí Thành, Công ty đầu tư tài chính Ánh Dương, Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN - BIDV, Công ty bất động sản BIDV, Công ty xây dựng và kỹ thuật Hanwha, Công ty xây dựng và kỹ thuật Hanshin, Công ty Hanwha Galleria). Thế nhưng do trục trặc về tài chính nên sau đó, liên danh này đã xin trả lại dự án.

Ngay sau đó, liên danh Jimiro (Hàn Quốc) - Công ty Đại Tân Phú nhảy vào và đang có kế hoạch đầu tư xây dựng ba khối cao ốc (một khối cao ốc văn phòng 55 tầng, một khách sạn 5 sao 30 tầng và một trung tâm thương mại hạng A cao 10 tầng), với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD. Năm 2017, TP.HCM đã có kế hoạch di dời giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, tuy nhiên vẫn chưa triển khai được do không thống nhất được mức giá đền bù. Thế là sau 11 năm đến nay, đất vàng vẫn chưa thể khai thác, sử dụng để tạo giá trị cho TP.

Một trong những khu đất cực đẹp ở số 164 Đồng Khởi hiện là trụ sở của Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM. Khu đất này rộng hơn 9.700 m2 nằm tại khu vực trung tâm TP, bao bọc bởi 3 tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng và cạnh còn lại giáp ranh Trường Trần Đại Nghĩa. Bên phải khu đất là nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP và quảng trường; bên trái là công viên và trụ sở UBND TP. Ngay khi UBND TP kêu gọi đầu tư, đã có gần 70 nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, đến nay khu đất này vẫn không tìm được nhà đầu tư sau khi liên danh Hongkong Land và Sumitomo Realty & Development “bỏ của chạy lấy người”, bởi họ không xác định được tiền sử dụng đất phải đóng cho nhà nước là bao nhiêu, trong khi các thủ tục hành chính lại quá nhiêu khê khiến nhà đầu tư nản lòng.

Triển khai ì ạch

Trong số các nhà đầu tư, Tập đoàn Bitexco được giao nhiều khu đất vàng nhất nhưng đến nay hầu hết các dự án mà tập đoàn này tham gia đầu tư đều trong tình trạng dở dang, chưa có dự án nào hoàn thành. Tháng 4.2012, Tập đoàn Bitexco đã khởi công tòa tháp The One (nay đổi tên mới là The Spirit of Saigon) tại khu đất rộng 8.600 m2 nằm trên bốn tuyến đường Phạm Ngũ Lão - Phó Ðức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette và đối diện chợ Bến Thành (Q.1) với tổng vốn đầu tư ước tính 500 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015. Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư hoàn thành xong các hạng mục thi công phần ngầm, toàn bộ công trình đang tạm ngưng thi công.

Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh (Q.1) rộng đến 600.000 m2 cũng không biết đến bao giờ mới khởi động vì khâu đền bù giải tỏa vẫn chưa hoàn thành. Một phần đã đền bù xong vẫn chỉ là khu đất hoang hóa. Hay khu đất vàng hiện nay là Bệnh viện Sài Gòn, nằm cạnh chợ Bến Thành sau nhiều năm công bố dự án nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai. Còn khu tứ giác Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Ðồng Khởi - Nguyễn Thiệp nằm đối diện khu đất vàng Eden (hiện là dự án Union Square) của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vẫn chưa tìm được nhà đầu tư.

Khu đất số 25 Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) vốn là khu nhà ngày xưa người Pháp để lại giờ đã xuống cấp trầm trọng với những căn phòng lụp xụp dành cho cán bộ địa phương ở tạm. Theo phản ánh của những người dân ở đây, hiện khu này đang chờ giải tỏa để thực hiện dự án, nhưng chưa biết đến bao giờ. Trong khi đó, khu đất Nguyễn Siêu - Hai Bà Trưng - Đông Du (Q.1) được rào chắn công trường nhưng phía bên trong chưa có dấu hiệu thi công dự án dù được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Những người dân sống ở đường Đông Du cho biết khu đất này đã bỏ hoang từ lâu và nơi đây trở thành bãi giữ ô tô cho cả khu vực này. Cách đó không xa, khu đất "kim cương" Lê Thánh Tôn - Thi Sách - Hai Bà Trưng (Q.1) cũng chỉ là bãi đất trống, bên trong đầy cỏ dại. Khu đất này cũng đã bỏ hoang từ lâu, chưa có dấu hiệu thi công trở lại.