Hám lợi, tiểu thương chặt chân heo lở mồm long móng, đưa thịt ra chợ bán

Rạng sáng 19.1, đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm do bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM, phối hợp cùng Đội ATTP số 9 tiến hành khảo sát, kiểm tra chợ nông sản Hóc Môn (H.Hóc Môn, TP.HCM), trong đó chú trọng vấn đề thịt heo trước Tết Nguyên đán.

ẢNH: TRẦN TIẾN Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM, đặc biệt quan tâm đến vấn đề thịt heo dịp cuối năm

Theo bà Lan, trong năm vừa qua, thị trường thịt heo có nhiều biến động và tăng mạnh vào cuối năm khiến nguy cơ mất ATVSTP trong thời gian tới tăng cao.

Thời gian qua, lực lượng ATTP đã tăng cường rà soát nguồn gốc xuất xứ của thịt heo, qua đó phát hiện những trường hợp heo bơm nước, heo lở mồm long móng , heo kém chất lượng nhưng vẫn trà trộn vào chợ đầu mối để bán trong dịp Tết. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm dù số lượng ít hay nhiều.

“Thậm chí, nhiều tiểu thương biết heo đã bị lở mồm long móng thì dùng cách chặt luôn bàn chân của heo để người mua không thấy, không phát hiện và nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Do đó, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm người dân nên mua thịt heo ở những địa chỉ uy tín, lâu đời”, bà Lan nói thêm.

ẢNH: TRẦN TIẾN Trong năm 2018, chợ đầu mối Hóc Môn (H.Hóc Môn) xử lý 44 trường hợp với số tiền xử phạt gần 90 triệu đồng

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn , cho biết chợ thành lập từ năm 2003 và đến nay đã hoạt động ổn định. Chợ hiện có 370 sạp chính gồm 110 sạp thịt heo, 90 sạp trái cây, 170 sạp rau củ quả và nhiều điểm kinh doanh nhỏ lẻ khác.

Mỗi ngày, lượng thịt heo nhập vào chợ khoảng 400 tấn (khoảng 5.500 con), do đó truy xuất nguồn gốc, hệ thống kỹ thuật làm lạnh luôn được chợ quan tâm. Trong năm 2018 vừa qua, BQL chợ đã kiểm tra 680 mẫu trong đó có 420 mẫu thịt heo, tất cả mẫu đều đạt chuẩn ATTP.

ẢNH: TRẦN TIẾN Đội ATTP số 9 thường xuyên tiến hành kiểm tra thịt heo trước khi đưa vào chợ đầu mối Hóc Môn (H.Hóc Môn)

Ông Võ Văn Hòa, Đội trưởng Đội ATTP số 9, cũng cho biết: “Trong năm 2018 qua kiểm tra, đội đã phát hiện 44 trường hợp heo bệnh, heo không đạt chất lượng, xử phạt gần 90 triệu đồng. Đặc biệt, gần đây Đội số 9 đã phát hiện 20 con heo (hơn 1 tấn) bị bệnh lở mồm long móng, số thịt này đã được lập biên bản và xử lý”.