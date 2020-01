Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 29.1, tại sòng bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi (TP.HCM) bất ngờ phát ra nhiều tiếng súng. Hậu quả, 5 người trúng đạn (4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương).

Nguồn tin của phóng viên Thanh Niên cho biết nghi phạm là Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi); loại súng gây án là AK.

Thông tin ban đầu, chiều 29.1, Tuấn tham gia đánh bạc tại sòng bạc trên và thua hết tiền. Sau đó, phát sinh mâu thuẫn với những người tham gia chơi. Tuấn bỏ đi, một lúc sau đi xe máy tới, tay cầm khẩu súng AK và nổ súng làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Tối 29.1, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tướng Lê Đông Phong (Giám đốc Công an TP.HCM) cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra truy bắt hung thủ. Trước thông tin hung thủ mang hàm thượng úy hiện đang công tác tại Công an Q.11, Giám đốc Công an TP.HCM nói “đang xác minh và hiện vụ việc đang còn điều tra”.

Thêm một vụ nổ súng ở Củ Chi, 1 người chết Sáng 30.1, theo nguồn tin Thanh Niên, sau vụ nổ súng tại sòng bạc ở Củ Chi (TP.HCM), khiến 4 người chết, 1 người bị thương, lại có thêm một vụ trúng đạn tử vong. Theo đó, sáng 30.1, Công an H.Củ Chi phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Trước đó, vào khoảng 0 giờ sáng, người dân phát hiện người đàn ông gục chết trên Tỉnh lộ 15 ( gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, H.Củ Chi). Nạn nhân được xác định bị trúng đạn, tử vong. Xe máy nạn nhân đã bị lấy mất. Nạn nhân được xác định là V.C. T. (40 tuổi, ngụ Q. Thủ Đức). Theo thông tin ban đầu, lúc 0 giờ 3 phút ngày 30.1, anh T. điều khiển xa máy đi từ xã Phú Hòa Đông về Tân Quy thì bị một người sử dụng súng bắn chết, cướp xe. Tại hiện trường, công an thu được vỏ đạn súng quân dụng.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, hàng chục cảnh sát cơ động, công an đã có mặt tại khu vực xã Trung An, H.Củ Chi để vây bắt nghi can nổ súng khiến 4 người chết, 1 người bị thương vào chiều qua (29.1).