Hàng điện tử, điện lạnh nhập lậu từ Campuchia tràn qua biên giới An Giang

Chiều 18.5, Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh An Giang và Đội Quản lý thị trường số 4 Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ một ghe gỗ chở hàng điện lạnh đã qua sử dụng nhập lậu từ Campuchia