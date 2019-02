Hàng ngàn ô tô bị ùn ứ ở Sóc Trăng

Trưa ngày 17.2, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn gần chùa Phú Giao, thuộc ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) có hàng ngàn xe ô tô bị ùn ứ, ách tắc kéo dài khoảng 3 km.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân giao thông trên tuyến QL1 bị ùn ứ, ách tắc là do lượng khách tăng đột biến, nhất là lượng xe máy, xe ô tô ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước chở khánh đến viếng chùa Phú Giao trong dịp chùa tổ chức lễ khánh thành chánh điện.

Được biết, chùa Phú Giao tổ chức lễ khánh thành chánh điện kéo dài trong 3 ngày (từ ngày 15 - 17.2). Do đó, 2 ngày trước lượng khánh đổ về đây tương đối lớn. Đặc biệt, ngày 17.2, là ngày cuối nên lượng khách càng tăng hơn, do đó tình trạng ách tắc càng nghiêm trọng hơn.

Để giải tỏa ùn ứ, ách tắc giao thông, Công an H.Thạnh Trị và Công an H.Mỹ Xuyên phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng tăng cường lực lượng để kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để người dân an tâm đi lại trên tuyến QL1.