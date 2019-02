Hàng trăm cảnh sát, bộ đội vây ráp nhóm người nghi vận chuyển ma túy ôm súng cố thủ trong xe

Chiều nay, 15.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Văn Chương, Trưởng Công an xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang tổ chức vây ráp để khống chế nhóm người đàn ông ôm súng cố thủ trong xe ô tô bán tải màu trắng trên quốc lộ 8C (đoạn qua địa phận thôn 1, xã Sơn Giang), nghi do vận chuyển ma túy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, Công an huyện Hương Sơn phát hiện một nhóm người đàn ông đi trên chiếc xe ô tô bán tải màu trắng lưu thông trên quốc lộ 8C theo hướng huyện Đức Thọ - huyện Hương Sơn có biểu hiện nghi vận chuyển ma túy nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Ảnh Tân Kỳ Các ngả đường đến hiện trường đang bị lực lượng chức năng phong tỏa

Tuy nhiên, tài xế xe ô tô bán tải không chấp hành hiệu lệnh mà nhấn ga bỏ chạy. Khi chạy đến địa phận thôn 1, xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn) thì nhóm này lao xe xuống ruộng lúa bên đường và dùng súng cố thủ trong xe.

Thấy nhóm nghi phạm hung hăng và ôm "hàng nóng" cố thủ, Công an huyện Hương Sơn đã phong tỏa toàn bộ các ngả đường để tránh gây thiệt hại cho người dân. Bên cạnh đó, Công an huyện Hương Sơn cũng đã báo tin cho Công an tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xin hỗ trợ thêm lực lượng. Hàng trăm cảnh sát và bộ đội biên phong sau đó đã được huy động đến hiện trường để vây ráp.