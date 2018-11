Hàng trăm cảnh sát cùng chó nghiệp vụ xuyên đêm vây bắt kẻ đâm tài xế taxi

Trưa 2.11, thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Long An, cho biết Công an TP.Tân An (Long An) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vây bắt nghi phạm đâm tài xế taxi , cướp tài sản.