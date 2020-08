Hàng trăm cảnh sát được huy động đến phiên xử Đường 'Nhuệ' và đàn em

Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ 366 Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá) và vợ là Nguyễn Thị Dương (tức Dương “Đường”, 40 tuổi), Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, ngụ P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, ngụ xã Minh Quang, H.Vũ Thư), Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, ngụ H.Vũ Thư, cùng tỉnh Thái Bình) và Đào Văn Bằng (34 tuổi, ngụ P.Tiền Phong, TP.Thái Bình).

Bị hại là anh Trịnh Ngọc Anh (26 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cường, tỉnh Thái Bình).

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc vận chuyển tài liệu từ Thái Bình lên Hà Nội với một người quen của Đường “Nhuệ”, nên ngày 30.3, anh Ngọc Anh bị Đường “Nhuệ” gọi tới nhà nói chuyện. Tại đây, vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng đàn em đe dọa, đánh anh Ngọc Anh bị thương tích 14%.

Trước khi phiên tòa diễn ra khoảng 1 tiếng, vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng đàn em đã được đưa đến tòa. Rất đông người thân của các bị can, phóng viên báo chí cũng có mặt tại TAND tỉnh Thái Bình để theo dõi phiên xét xử.

Từ sớm, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát được huy động đến đảm bảo an ninh trong và ngoài trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

Cảnh sát cơ động được huy động đến phiên tòa Ảnh Tân Cường

Nhiều người dân cũng đến sớm để theo dõi diễn biến phiên tòa Ảnh Tân Cường

Phóng viên khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào đưa tin diễn biến phiên xét xử Ảnh Tân Cường

Đường Nhuệ... chúc "hội đồng xét xử thật nhiều sức khỏe" trong phiên tòa ngày 18.8 - Video tư liệu

Chính vì vậy, Công an tỉnh Thái Bình đã tăng cường hàng trăm cảnh sát, công an để đảm bảo an ninh phiên tòa. TAND tỉnh Thái Bình chỉ cho những người có giấy triệu tập được vào phòng xử án. Phóng viên các báo sẽ theo dõi phiên xử “ông trùm đất Thái Bình” ở phòng riêng qua màn hình máy chiếu.