Hàng trăm cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng chưa có biện pháp xử lý triệt để

Bộ TN-MT cho biết, trong năm 2019, các nguồn gây ô nhiễm môi trường chính là từ phát triển kinh tế - xã hội trong nước và từ bên ngoài.

Cụ thể, theo thống kê của Bộ TN-MT, đến cuối 2019, cả nước có 372 khu công nghiệp được thành lập. Trong đó, có 280 khu công nghiệp đi vào hoạt động, tăng 29 khu công nghiệp so với 2018 và 92 khu công nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, có 698 cụm công nghiệp đang hoạt động (tăng 9 cụm công nghiệp so với năm 2018).

Cũng theo Bộ TN-MT, có khoảng hơn 4.500 làng nghề, trong đó có hơn 2.000 làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận (tăng 170 làng so với năm 2018); có 833 đô thị (tăng 20 đô thị so với năm 2018), tỉ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 39,2%, tăng 0,8% so với năm 2018.

Song song với sự tăng lên về số lượng của các khu, cụm công nghiệp là sự tồn tại của những dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như: luyện kim, khai thác khoáng sản, phá dỡ tàu biển, sản xuất giấy, bột giấy, dệt nhuộm, thuộc da, lọc hoá dầu, nhiệt điện, sản xuất thép, hóa chất, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, chế biến tinh bột sắn; chế biến mía đường; chế biến thuỷ sản, giết mổ gia súc, gia cầm... là những nguồn gây ô nhiễm lớn.

Bộ TN-MT thống kê hiện có trên 5.000 mỏ và điểm khai thác khoáng sản ; khoảng 300 doanh nghiệp sản xuất giấy, bột giấy; 25 nhà máy nhiệt điện than đã vận hành thương mại, với tổng công suất lắp đặt là 18.294 MW; 65 dự án sản xuất gang thép có công suất 100.000 tấn/năm trở lên… cũng là nguồn gây ô nhiễm môi trường lớn.

Bên cạnh đó là nhiều cơ sở có nguồn phát thải lớn như Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, các dự án nhiệt điện tại trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ, Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng...

Đáng lo ngại, tính đến tháng 12.2019, trên phạm vi cả nước còn 171 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để.

Ô nhiễm kênh rạch ở TP.HCM Ảnh Như Thảo

Trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi, cả nước có khoảng hơn 31.600 trang trại nông nghiệp. Khối lượng phân bón sử dụng khoảng 800 - 1.000kg/ha/năm; khối lượng thuốc bảo vệ thực vật là 1,6 - 2 kg/ha/năm. Bình quân tổng lượng phân bón vô cơ các loại sử dụng khoảng 2,4 triệu tấn/năm, mỗi năm thải ra môi trường khoảng 240 tấn rác thải rắn nguy hại; phát sinh 11.000 tấn bao gói thực vật...

Bên cạnh đó, lượng phương tiện giao thông vẫn không ngừng gia tăng. Năm 2019, trên phạm vi cả nước có hơn 3,6 triệu xe ô tô đang lưu hành (tăng 12,2% so với năm 2018); hơn 3,7 triệu xe mô tô, xe máy, ô tô được lắp ráp, sản xuất hoặc nhập khẩu mới (giảm 1,8% so với năm 2018); vận tải hành khách đạt hơn 5,1 triệu lượt (tăng 11,2% so với năm 2018). Hoạt động giao thông vận tải được xem là nguồn gây ô nhiễm trường không khí, đặc biệt ở các khu vực đô thị có mật độ giao thông cao.

Thống kê của Bộ TN-MT cũng cho thấy, năm 2019, số lượng container phế liệu tồn đọng tại các cảng biển đã giảm đáng kể so với năm 2018, nhưng vẫn còn rất lớn. Số liệu tính đến tháng 11.2019, lượng container phế liệu được lưu giữ tại cảng biển của Việt Nam là hơn 8.700 container, giảm hơn 17.500 container so với năm 2018. Trong đó, có hơn 3.000 container được lưu dưới 30 ngày, 46 container lưu tại kho, bãi từ 30 - 90 ngày, và 5.600 container tồn đọng tại kho, bãi, cảng trên 90 ngày.