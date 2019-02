Hậu thương vụ AVG: Bắt giam 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 220 bộ luật hình sự năm 2015.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, hồi đầu tháng 7.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với ông Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch HĐQT MobiFone, và ông Phạm Đình Trọng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng về về hành vi nêu trên.

Tiếp đó, ngày 14.11.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tam giam ông Cao Duy Hải, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, hiện là cán bộ Văn phòng Tổng công ty Viễn thông MobiFone và bà Phạm Thị Phương Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 220 bộ luật Hình sự năm 2015.

Thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG này được thực hiện từ cuối năm 2015 với giá gần 8.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc mua bán này đã gây ra nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỉ đồng, trong đó có khoản thiệt hại 1.134 tỉ đồng do mua nợ phải trả của AVG.

Theo Thanh tra Chính phủ, thực trạng tài chính, hoạt động kinh doanh của AVG từ khi thành lập đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để mua bán cổ phần là rất khó khăn, tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cuối tháng 3.2015 là rất xấu, tổng tài sản hơn 3.260 tỉ đồng; nợ phải trả hơn 1.266 tỉ đồng; giá trị còn lại của tài sản cố định khoảng 208,5 tỉ đồng. Từ khi thành lập đến thời điểm thẩm định giá liên tục lỗ với khoản lỗ luỹ kế đến 31.3.2015 là hơn 1.632 tỉ đồng (bằng 45% vốn điều lệ). AVG sử dụng vốn cho kinh doanh dịch vụ truyền hình chủ yếu là vốn vay và vốn chiếm dụng; vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn chiếm 73,3% vốn điều lệ.

Theo Thanh tra Chính phủ, thương vụ mua bán nêu trên có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, làm trái quy định trong việc việc lập, trình Dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư của MobiFone, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng một số bộ ngành có liên quan.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng chỉ rõ ông Nguyễn Bắc Son , nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban cán sự Đảng, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến Dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến Dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng nêu rõ ông Trương Minh Tuấn, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã có nhiều sai phạm. Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, ông Trương Minh Tuấn cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện dự án; ký Quyết định số 236/QĐ-BTTTT ngày 21.12.2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công. Với cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, từ tháng 4.2016 đến nay, ông Tuấn chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban kiểm tra T.Ư từng khẳng định những vi phạm của Ban cán sự Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty MobiFone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng , vi phạm của ông Phạm Hồng Hải là nghiêm trọng, đã làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của Tổng công ty MobiFone, đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.