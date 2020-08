HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh

Tại phiên họp, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác và đảm nhiệm chức vụ mới. HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, thượng tá, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Đại Viên, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ