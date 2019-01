Hé lộ đường dây đánh bạc của Vũ 'bông hồng'

Hôm qua 21.1, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết, đại tá Trần Ngọc Hà, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục trưởng C02, đã ký quyết định khởi tố 12 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Lâm Thanh Vũ (30 tuổi, ngụ P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM; tức Vũ “bông hồng”) cầm đầu.

Trong số 12 bị can, có 11 bị can bị tạm giam; 1 bị can được cho tại ngoại. 7 bị can bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc gồm: Lâm Thanh Vũ, Phạm Mạnh Huy (27 tuổi, ngụ P.Bình Khánh, Q.2), Lương Bùi Thanh Vũ (33 tuổi), Đỗ Sĩ Đạt (33 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi), Ngô Vinh Quang (28 tuổi), Lê Anh Lợi (24 tuổi, đều ngụ Q.9, TP.HCM).

5 bị can bị khởi tố tội đánh bạc gồm: Lê Thành Quới (31 tuổi, ngụ Bình Dương), Tăng Quốc Thịnh (46 tuổi), Trương Văn Thuận (44 tuổi), Huỳnh Thanh Hải (27 tuổi), Nguyễn Châu Thịnh (37 tuổi, đều ngụ Q.9).

“Xác minh” nhân thân con bạc

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra (CQĐT), đường dây cờ bạc của Vũ "bông hồng" hoạt động mạnh nhất tại TP.HCM, Bình Dương và Kiên Giang. Các đàn em của Vũ được giao nhiều tài khoản cá cược để dụ dỗ hàng trăm con bạc ở nhiều tỉnh thành tham gia cá độ bóng đá, đá gà trực tuyến, đánh đề... trên các trang như: bong88.com, ag.30k30k.net...

Một cán bộ điều tra cho biết, cách thức hoạt động của đường dây đánh bạc của Vũ “bông hồng” là: Vũ cấp tài khoản cho đàn em; các đàn em sẽ “chọn mặt” con bạc để giao tài khoản, với số tiền nhất định, để con bạc tham gia cá độ. Con bạc thắng thì được đàn em của Vũ đưa tiền; thua thì phải đưa tiền cho đàn em của Vũ, nếu không Vũ “bông hồng” sẽ cho đàn em đi đòi nợ. Khi giao tài khoản cho con bạc, băng nhóm của Vũ luôn “xác minh” điều kiện kinh tế, gia đình của con bạc... Bước đầu, CQĐT xác định số tiền giao dịch thắng thua của đường dây này lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Vũ “bông hồng” nhận tội

Trong số các bị can trong băng nhóm của Vũ, Phạm Mạnh Huy (tên thường gọi Ken) được xem là “cánh tay phải” của Vũ “bông hồng” . Ken điều hành, tổ chức đánh bạc, thu tiền các đại lý trong đường dây... theo chỉ đạo của Vũ “bông hồng”.

Trước đó, khi vừa bị cơ quan công an bắt giữ, Vũ “bông hồng” ngoan cố không thừa nhận hành vi, không tiết lộ mật khẩu điện thoại, máy tính, tài khoản... liên quan đến hoạt động phạm pháp của mình. Tuy nhiên, trước những tài liệu mà CQĐT nắm giữ, Vũ đã cúi đầu nhận tội. Vũ thừa nhận đã thành lập đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn. Các đàn em điều hành đường dây dưới sự chỉ đạo của Vũ và được Vũ trả lương, hoa hồng.

Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những người liên quan trong đường dây.