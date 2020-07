Hé lộ nguyên nhân vụ hỗn chiến ở Buôn Ma Thuột

Liên quan vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), ngày 20.7, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột cho biết hai nghi phạm Nguyễn Đoàn Tú Khoa (32 tuổi, trú xã Cư Êbur) và Thái Phi Trung (29 tuổi, trú P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) đã đến cơ quan công an đầu thú

Khoa và Trung được xác định cầm đầu 2 nhóm thanh niên tham gia vụ hỗn chiến vào tối 28.6.

Thái Phi Trung tại cơ quan công an Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu Khoa và Trung khai nhận do chị kết nghĩa của Khoa nợ tiền chị họ của Trung nên Trung ném mắm tôm vào nhà chị của Khoa để đe dọa.

Tối 27.6, Khoa gặp Trung đề nghị không ném mắm tôm vào nhà chị của Khoa nữa nhưng Trung không đồng ý. Nghĩ mình bị coi thường, Khoa hẹn Trung đánh nhau vào tối hôm sau.

Khoảng 20 giờ ngày 28.6, hai bên kéo đến khu vực đường Ama Khê, TP.Buôn Ma Thuột hỗn chiến. Khi đang ẩu đả thì nghe công an đến nên cả hai nhóm bỏ chạy. Sau đó, Khoa trốn đi Phú Yên, còn Trung trốn về TP.HCM cho đến khi cả hai được gia đình, lực lượng chức năng vận động ra đầu thú.

Như Thanh Niên đã thông tin, do có mẫu thuẫn từ trước, tối 28.6, Khoa kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa kéo đến trước nhà Trung ở P.Tân Lập đánh nhau. Tại đây, Trung cũng tập hợp một nhóm hơn 10 thanh niên chuẩn bị dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng để đánh trả. Khi xô xát, 2 thanh niên trong nhóm Khoa bị thương tích.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng can thiệp, bắt giữ một số thanh niên, thu giữ nhiều hung khí là dao, rựa, chai đựng xăng. Đến nay, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 20 nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến này.