Heo hút Nà Pàng

“Các thầy cô giáo chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ, đầu tư tài trợ xây dựng điểm trường thôn Nà Pàng với quy mô nhà lắp ghép 60 - 70 m2, sàn bê tông với 2 phòng học, 1 phòng lưu trú giáo viên, bếp nấu để học sinh người Giáy an tâm đến trường học và giáo viên an tâm dạy. Kinh phí xây dựng khoảng hơn 100 triệu đồng. Mặt bằng đất làm trường do người dân hiến tặng và được cấp ủy chính quyền địa phương nhất trí. Đồng bào dân tộc trong bản sẽ hiến đất nếu diện tích không đủ, đảm nhiệm phần công san nền tạo mặt bằng và tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng”…



(Cô giáo Nguyễn Thị Đào, Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Mậu Long)