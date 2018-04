Hiểm họa đốt đồng cạnh đường cao tốc

Như đã thông tin, vào khoảng 15 giờ chiều 3.4, tại Km 20 + 200m đường cao tốc TP.HCM–Long Thành-Dầu Giây (đoạn qua xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) xe ô tô BS 51B-107.34 do ông Lê Thanh Bằng (38 tuổi, ngụ Hậu Giang) điều khiển, lưu thông theo hướng TP.HCM về Dầu Giây trên làn đường số 1, thì gặp khói mù nên giảm tốc độ. Lúc này, container BS 51C - 151.38 do Đào Duy Tuấn (38 tuổi, ngụ Thái Bình) điều khiển lưu thông ở phía sau đã chuyển từ làn số 1 qua làn số 2 thì xảy ra va chạm với ô tô BS 72B - 017.28. Cùng thời điểm này, ô tô BS 60C-382.49 và 50LD- 067.12 lưu thông trên làn số 1 đã tông vào đuôi xe ô tô BS 51B-107.34; ô tô BS 51F - 919.99 trên làn đường số 2 va chạm tiếp vào container BS 51C - 151.38. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương, 6 xe ô tô hư hỏng (ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do dân đốt ruộng gây cháy lan cỏ nằm trong hàng lang an toàn đường cao tốc, làm cho khói mịt mù các phương tiện lưu thông không nhìn thấy đường, cộng với việc các xe không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến vụ TNGT. Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết vụ TNGT đang trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân.