Hiểm họa từ tiêm, truyền làm trắng da

Gặp chúng tôi, chủ spa N.P chào mời: “Hiện thị trường có 3 loại truyền trắng phổ biến, xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu (mà thường là của Thụy Sĩ). Truyền trắng Hàn Quốc giá 1,8 triệu đồng/lần, Nhật Bản 2,5 triệu/lần và châu Âu hơn 10 triệu đồng/lần”. Cô chủ khuyên chúng tôi dùng truyền trắng Nhật Bản vì loại này giúp trắng nhanh và an toàn (!?). Sau đó, cô chủ đưa cho chúng tôi xem hình ảnh trên điện thoại về bác sĩ (BS) đang tiến hành truyền trắng và một liều thuốc truyền trắng Nhật Bản. Theo giới thiệu thì một bộ truyền trắng Nhật Bản gồm 7 hũ thuốc, sẽ pha chung với nước biển và truyền vào tĩnh mạch ở tay cho khách. Người này hứa hẹn, sau 3 - 5 lần truyền, mỗi lần cách nhau một tuần, da từ ngăm đen sẽ chuyển sang trắng hồng và nói thêm: “Còn muốn trắng như người mẫu thì truyền hết một bộ (10 lần truyền), tương đương 25 triệu đồng”. “Trừ người mắc bệnh về gan và hen suyễn, mọi người đều có thể truyền trắng vì thuốc này lành tính, không bị sốc phản vệ (!?)”, cô chủ tuyên bố và cam đoan: quá trình truyền trắng kéo dài khoảng 20 phút và sẽ có BS ở bệnh viện thẩm mỹ tại Q.3 đến thực hiện để bảo đảm an toàn, ngoài ra không cần xét nghiệm gì thêm. “Không cần thử máu hay gì cả. BS chỉ cần hỏi, với chuyên môn của mình sẽ biết khách có hợp với thuốc hay không. Chỗ BS làm cũng là nơi mình học việc hồi xưa, sau này về nhà tự mở spa riêng nên liên kết với bên đó. Mình cung cấp thuốc, bệnh viện cung cấp BS nên khách an tâm về chất lượng”, cô chủ spa khẳng định.