Đời “vạn lặn”



Một ngày đầu tháng 1.2018, chúng tôi lên chiếc tàu gỗ của anh Nguyễn Văn Tiến, một ngư dân ở H.Vân Đồn, Quảng Ninh từ cảng Cái Rồng, H.Vân Đồn để theo nhóm thợ lặn ra biển mò hải sản. Trên tàu có 7 thuyền viên, trong đó 4 thợ lặn, chúng tôi hướng ra vùng biển H.Cô Tô, cách đất liền khoảng 70 km.

Theo ông Ngô Văn Trung, một thợ lặn 50 tuổi, quê ở H.Hải Hậu, Nam Định, hiện thuê nhà ở tạm tại xã Hạ Long, H.Vân Đồn để hành nghề, thì nghề lặn ở các vùng biển Cô Tô, Vân Đồn, Móng Cái (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng)... đã có cách đây gần 30 năm. Nhiều người tìm đến nghề lặn bởi tuy nguy hiểm nhưng cho thu nhập cao, nên dù mùa hè hay mùa đông, các “vạn lặn” (thợ lặn) luôn sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu. Với bộ đồ người nhái, chiếc kính lặn, bộ ống dẫn hơi để thở, dài khoảng 200 m, kèm theo khoảng chục ký chì, họ lặn xuống biển và dùng súng bắn cá, hay dùng tay để mò lấy sò, ốc biển...

Ông Trung cho biết những ai có sức khỏe mới có thể ở được dưới đáy biển khoảng 4 tiếng đồng hồ. Người nào mới vào nghề hoặc sức khỏe kém thì chỉ lặn được khoảng 2 tiếng. Trên tàu sẽ có người theo dõi thời gian và giật dây thông báo để đổi kíp lặn. Một chiếc tàu sẽ có khoảng 4 thợ lặn thay phiên nhau, được 3 - 4 người khác phụ giúp và một ngày cả kíp có thể vớt được từ 1 - 1,5 tấn hải sản ở nơi nuôi trồng và khoảng 50 - 100 kg hải sản tự nhiên như ốc biển, hải sâm, bào ngư. Mỗi ngày, thợ lặn được trả công 1 triệu đồng, người phục vụ được 500.000 đồng.

Ông Trung có 2 con là thợ lặn cùng chuyến đi này. Trong các thợ lặn trên tàu, con ông Trung là Ngô Văn Tính (19 tuổi) cũng là thợ trẻ nhất nhưng đã có gần 10 năm lặn biển cùng cha, anh. Nghề lặn của ngư dân trên vùng biển này chủ yếu là cha truyền con nối. “Ngày còn bé, tôi đi theo phụ cho bố và các anh, đến năm 12 tuổi, bố tôi cho xuống biển lặn chuyến đầu. Thời gian đầu, tôi chỉ lặn xuống sâu khoảng hơn 10 m, khi có thêm kinh nghiệm mới dám lặn sâu hơn”, Tính chia sẻ. Chàng trai này có anh ruột là Ngô Văn Hoàng (25 tuổi) cũng là thợ lặn trên tàu.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ, con tàu chở chúng tôi tới một khu vực nuôi ngao tập trung. “Dưới đáy biển này, một năm trước người ta thả 10 tấn ngao, bây giờ nhiệm vụ của chúng tôi là lặn xuống độ sâu 20 m để xúc ngao lên tàu và đem về bờ”, ông Trung nói.

Hôm ấy, vịnh Bắc bộ đầy sương mù, trời lạnh căm căm, là thời tiết không thuận lợi để lặn nhưng hai anh em Tính - Hoàng vẫn mặc đồ giữ nhiệt, đội mũ và đeo găng tay, miệng ngậm ống thở rồi nhảy xuống biển. Trong nháy mắt, họ biến mất dưới làn nước, chỉ còn thấy sợi dây dù và chiếc ống thở nối với bình khí nén trên tàu...

Sinh nghề tử nghiệp

“Mạng sống của thợ lặn phụ thuộc vào may rủi và những người trên tàu. Cách đây khoảng một năm, khi cháu Tính đang lặn dưới độ sâu 20 m thì ống dẫn khí bị quấn vào một mảng lưới đánh cá và tắc. Rất may chúng tôi phát hiện và kéo Tính lên bằng dây an toàn, sau đó hô hấp nhân tạo. Sau lần ấy Tính bị viêm phổi, phải nghỉ đến giờ mới lặn tiếp”, ông Trung kể. “Mới đây nhất, khoảng 10 giờ ngày 18.11.2017, trong lúc 2 thợ lặn của chúng tôi đang lặn mò ngao khu vực bản Sen, H.Vân Đồn thì một chiếc xuồng câu đi đến. Nếu không kịp thời báo hiệu cho tàu rẽ sang hướng khác mà cắt vào đường dây dẫn ống thở thì tính mạng thợ lặn không biết thế nào”, ông Trung nói thêm.