'Hiệp sĩ Làng đại học' Minh Cô Đơn bị côn đồ rượt chém, đốt xe

Sáng 9.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Minh (57 tuổi, trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương , được nhiều người biết với cái tên "hiệp sĩ làng đại học" Minh Cô Đơn) cho biết ông vừa bị nhóm côn đồ lạ mặt rượt chém, đốt xe, phá hoại tài sản. Công an thị xã Dĩ An đang tiến hành điều tra vụ việc.