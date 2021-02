Hòa Bình: Bắt tạm giam bị can ‘ngáo đá’ đâm 7 người thương vong tại quán karaoke

Tối 25.2, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hòa Bình , cho biết cơ quan này đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, trú xã Tân Tiến, H.Chương Mỹ, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người, sau khi bị can này được xuất viện.