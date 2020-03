Hỏa hoạn bùng phát lúc rạng sáng thiêu rụi 6 căn nhà tại An Giang

Sáng ngày 9.3, ông Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy An Phú (An Giang) cho hay, trên địa bàn xã Phước Hưng, huyện An Phú vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 7 căn nhà bị thiệt hại nặng, trong đó có 6 căn bị thiêu rụi