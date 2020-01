Khoảng 4 giờ 55 phút ngày 9.1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh nhận tin báo hỏa hoạn xảy ra tại nhà nhà số 725, thuộc khu phố Ninh An, P.Ninh Sơn (TP.Tây Ninh) do bà Đ.T.T.L (56 tuổi) làm chủ nên điều 2 xe chữa cháy cùng 15 chiến sĩ đến hiện trường.