Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ ở Bình Phước sau tiếng nổ lớn, 1 người tử vong

Sáng 26.2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ Mai Phương (xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) xảy ra rạng sáng cùng ngày. Một người tử vong sau vụ hỏa hoạn.