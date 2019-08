Hoàn tất tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ trong năm 2019

Cụ thể, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát thiết kế nhằm xem xét, điều chỉnh công trình cho phù hợp thực tế. Đồng thời, lập dự toán phần khối lượng còn lại chưa thi công của công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ để trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt và sớm đấu thầu thi công xây dựng, hoàn thành công trình trong năm 2019.

Cùng ngày, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra và có nhiều cá nhân của Ban quản lý Khu di tích (KDT) Gò Tháp liên quan đến các sai phạm tại công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ.

Qua quá trình thụ lý, điều tra vụ việc, Phòng An ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Hoài Dương (52 tuổi, ngụ P.11, Q.5, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH TM-XD mỹ thuật tượng đài Ánh Dương (gọi tắt là Công ty Ánh Dương), đơn vị thi công công trình, để điều tra các tội làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu xác định Dương đã thực hiện hành vi làm giả chứng thư bảo lãnh và sổ tiết kiệm của Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Tân Định (TP.HCM) nộp cho Ban quản lý KDT Gò Tháp để tạm ứng và chiếm đoạn ngân sách nhà nước trên 4 tỉ đồng.

Theo phòng An ninh điều tra Công an Đồng Tháp, hiện nay đơn vị đã thực hiện xong công tác giám định công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ để phục vụ điều tra và báo cáo kết quả cho lãnh đạo tỉnh có thể triển triển khai thi công công trình sau thời gian ngưng thi công. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy có nhiều cá nhân thuộc Ban Quan lý KDT Gò Tháp liên quan đến sai phạm ở công trình này. Hiện, Phòng An ninh điều tra Công an Đồng Tháp đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định hành vi phạm tội của những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, Công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp (xã Tân Kiều, H.Tháp Mười) được khởi công từ tháng 12.2014, do Ban Quản lý KDT Gò Tháp, thuộc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp, làm chủ đầu tư. Công ty Ánh Dương (trụ sở tại Q.Thủ Đức, TP.HCM) trúng thầu thi công với tổng giá trị hơn 7,3 tỉ đồng. Theo hợp đồng, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 11.2015 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Trong quá trình thương thảo hợp đồng và thực hiện công trình đã phát sinh nhiều vấn đề ngoài hợp đồng và những phát sinh này do thi công sai thiết kế, gây thiệt hại khoảng hơn 2 tỉ đồng cho đơn vị thi công. Dù chưa được Sở Xây dựng Đồng Tháp thẩm tra lại dự toán phát sinh, nhưng Ban Quản lý KDT Gò Tháp đã tự ý cho nhà thầu tạm ứng trước số tiền tương ứng cho phần phát sinh bằng cách nghiệm thu trước các mục chưa thi công.

Để có sự tin tưởng cho Ban Quản lý KDT Gò Tháp, Công ty Ánh Dương đã thế chấp cho đơn vị này 1 sổ tiết kiệm và 2 chứng thư bảo lãnh với tổng số tiền hơn 7,1 tỉ đồng. Đến giữa năm 2018, chủ đầu tư mới phát hiện giấy bảo lãnh tạm ứng và sổ tiết kiệm của nhà thầu cung cấp đều là giả.