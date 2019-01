Hoàng Công Lương mong được trở lại công việc khám chữa bệnh

Bị cáo, nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương nói rằng những ngày xét xử vừa qua đã giúp mình thấy đầy đủ, toàn diện hơn sự việc xảy ra. “Mọi lời kết tội từ mọi phía đều có cơ sở nhưng bản chất thì không phải như vậy nhưng bị cáo không có cơ hội thanh minh”, bị cáo này nói.

Bị cáo Dương cũng gửi lời xin lỗi các bị cáo từng là cấp dưới của mình. “Bị cáo nhận trách nhiệm của người đứng đầu. Bị cáo không nói oan hay không oan nhưng mong HĐXX căn cứ vào đặc thù của ngành y để tạo điều kiện cho những bị cáo trẻ như Hoàng Công Lương và Trần Văn Sơn cơ hội làm lại...”, bị cáo Dương nói, đồng thời đề nghị HĐXX căn cứ vào đặc thù vụ án để có bản án làm bài học sâu sắc cho những bác sĩ khác trong ngành y.

Bị cáo Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Thiên Sơn) tiếp tục khẳng định mình không có tội và đề nghị HĐXX tuyên mình vô tội.

Các bị cáo Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty Trâm Anh), bị cáo Trần Văn Sơn đều gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân, mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ khoan hồng cho mình. Trong khi đó, các bị cáo Hoàng Đình Khiếu (phó giám đốc kiêm trưởng khoa hồi sức tích cực) và bị cáo Trần Văn Thắng (trưởng phòng vật tư - thiết bị y tế) mong muốn HĐXX đưa ra bản án công minh, khách quan.

Sau khi các bị cáo kết thúc lời sau cùng, HĐXX tuyên bố nghỉ để nghị án và thông báo sẽ tuyên án vào ngày 30.1.2019.

Trước đó, trong phần tranh luận, đại diện BVĐK tỉnh Hòa Bình, luật sư (LS) Nguyễn Danh Huế cho rằng, Công ty Thiên Sơn do bị cáo Đỗ Anh Tuấn là giám đốc ký hợp đồng sửa chữa hệ thống lọc nước RO số 2 với BV nhưng đã chuyển nhượng thầu trái pháp luật cho Công ty Trâm Anh do bị cáo Bùi Mạnh Quốc là giám đốc dẫn tới sự cố ngày 29.5.2017. LS này đề nghị HĐXX buộc Công ty Thiên Sơn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do sự cố y khoa năm 2017. LS Huế cũng đề nghị HĐXX buộc Công ty Thiên Sơn phải bồi thường cho BV 2,5 tỉ đồng do thiệt hại từ sự cố.