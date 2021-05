Hội An phong tỏa nơi ở và các điểm bệnh nhân dương tính với Covid-19 từng đến

Chiều 3.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về ca dương tính Covid-19 đang được cách ly ở Đà Nẵng có nhà tại địa phương, thành phố đã tiến hành phong tỏa và phun thuốc khử trùng nơi cư trú của người này. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phong tỏa, khử trùng các địa điểm mà bệnh nhân này từng đến trên địa bàn thành phố.

“Ngày mai 4.5, địa phương sẽ tổng hợp danh sách F1 và F2 liên quan đến ca bệnh này để tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định”, ông Sơn thông tin.

Bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Đà Nẵng có lịch sử di chuyển dày đặc

Theo nguồn tin của Thanh Niên, tối 2.5, một nam thanh niên ngụ TP.Hội An, đang làm việc tại Đà Nẵng có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đến một bệnh viện tư trên địa bàn TP.Đà Nẵng để khám. Bệnh viện này đã lấy mẫu xét nghiệm của nam thanh niên, kết quả cho thấy dương tính với Covid-19.

Ngay lập tức, bệnh viện liên hệ với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng và Sở Y tế Đà Nẵng để phối hợp lực lượng, khoanh vùng, truy vết kiểm soát dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp này.

Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi có xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19 từ CDC Đà Nẵng, nam thanh niên được chuyển điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trong khi đó, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, liên quan đến ca nhiễm Covid-19 sinh sống tại TP.Hội An được xác định tại TP.Đà Nẵng, ngành y tế đang truy vết, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này.

Theo ông Mười, từ ngày 19.4 đến 2.5, người này đi rất nhiều nơi ở TP.Hội An và TP.Đà Nẵng. Tại Hội An, ca dương tính Covid-19 từng ghé hàng loạt các địa điểm như: Quán bún thịt nướng Bà Sáu, quán cà phê Cafe Sambo, nhà hàng Gió Trăng, quán bánh canh Bà Quýt, tổ đình Vạn Đức, shop Con Cưng, quán Ốc Phố Cổ, quán karaoke Nam Bảo, quán Tuti Hội An.