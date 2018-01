Ngày 13.1, Phòng 5, Cục Cảnh sát môi trường (C49), Bộ Công an phối hợp Tổng cục Thủy sản, Bộ NN-PTNT; PC49, Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ ô tô tải chở 6.000 can, với giá 750.000 đồng/can (loại 5 lít/can) sản phẩm Bồ đề 688 (chuyên dùng xử lý nước ao nuôi thủy hải sản) giao cho Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật (Chi cục TT-BVTV - Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh) xử lý.