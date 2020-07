Hôm nay có kết quả chính thức ca nghi nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng

Hôm qua (24.7), Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã họp dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam để triển khai công tác phòng chống dịch, trong đó, trường hợp ca nghi nhiễm ở Đà Nẵng đã được tập trung thảo luận.

PGS-TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, cho biết Viện là nơi khẳng định kết quả cuối cùng, hỗ trợ các địa phương xét nghiệm những mẫu xét nghiệm khó. Theo đó, lúc 8 giờ 30 phút sáng 23.7, Viện đã nhận được mẫu bệnh phẩm từ Đà Nẵng gửi ra để xét nghiệm thẩm định. Đến 12 giờ trưa cùng ngày đã có kết quả bước đầu.

“Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa đủ cơ sở để khẳng định chắc chắn là bệnh nhân (BN) có bị nhiễm Covid-19 hay không. Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư sẽ tiếp tục làm trong đêm nay, dự kiến đến sáng 25.7 sẽ có kết quả chính thức”, bà Mai thông tin.

Ngày 24.7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng, BN nam T.V.D (57 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng báo kết quả xét nghiệm 2 lần dương tính với virus SARS-CoV-2 . Viện Pasteur Nha Trang cũng đã xét nghiệm dịch họng và cung cấp kết quả dương tính với vi rút này. Điểm đáng chú ý của BN này là không xác định được yếu tố dịch tễ, không có lịch sử đi khỏi Đà Nẵng.

Đà Nẵng cũng đã công bố lịch trình di chuyển của ca nghi nhiễm. Theo đó, từ ngày 7 - 17.7, BN D. có chăm mẹ ốm tại Trung tâm y tế (TTYT) Q.Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Khoa Can thiệp tim mạch - Trung tâm tim mạch (Bệnh viện (BV) Đà Nẵng). Tối 17.7 và trưa 18.7, BN có đến dự tiệc tại nhà bà con (đường Nguyễn Lương, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu), đi đám cưới tại Trung tâm tiệc cưới đường 2/9, (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu). Ngày 20.7, BN sốt, ho, đờm nhiều nên đến khám tại BV C Đà Nẵng và được chẩn đoán viêm phổi, nhập viện vào Khoa Nội hô hấp. Sau đó, BN được CDC thực hiện lấy mẫu 2 lần để xét nghiệm, đều cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 . Kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang thực hiện và sáng 24.7 cũng cho kết quả dương tính. Hiện BN được chuyển từ BV C Đà Nẵng sang khu vực cách ly BV Đà Nẵng để điều trị trong tình trạng suy hô hấp phải thở máy. Bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 có kết quả dương tính lần 3 từ Viện Pasteur Nha Trang

Một thủy thủ dương tính SARS-CoV-2 sau 30 ngày nhập cảnhViệt Nam Chiều 24.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ca mắc mới là BN thứ 413 tại Việt Nam. BN 413 (nam, 31 tuổi, quốc tịch Myanmar) là thủy thủ tàu IPANEMA, xuất cảnh Nhật Bản ngày 16.6, nhập cảnh cảng Hòn Gai (Quảng Ninh) ngày 23.6; được cách ly tại tàu, sau đó được tiếp tục cách ly tại khách sạn Vân Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 9.7, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 23.7 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện BN được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (Hà Nội). Trước đó, ngày 19.7, 1 thủy thủ trên tàu này cũng được xác định mắc Covid-19, sau gần 30 ngày nhập cảnh Việt Nam. Chiều 24.7, thêm một thủy thủ người Myanmar mắc Covid-19, Việt Nam ghi nhận 413 bệnh nhân Liên Châu

Đồng thời, cơ quan chức năng tại Đà Nẵng đã thực hiện xét nghiệm Covid-19 đối với 103 trường hợp tiếp xúc gần với BN và đều cho kết quả âm tính lần 1. Thực hiện phun hóa chất khử khuẩn đối với BV C và Trung tâm tim mạch - BV Đà Nẵng. Tại BV C Đà Nẵng, nơi BN điều trị, đã được lệnh phong tỏa 14 ngày với hơn 600 BN và nhân viên y tế. Toàn bộ những người được cách ly tại BV C sẽ lần lượt được thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Tăng cường kiểm tra người nước ngoài

Chiều 24.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng đã họp khẩn triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đến BV Đà Nẵng kiểm tra tình hình kiểm soát dịch và điều trị bệnh cho ca dương tính.

Trả lời Thanh Niên tối cùng ngày, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã triển khai các giải pháp rà soát đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, công an các quận huyện, xã phường tăng cường kiểm tra lưu trú của người nước ngoài tại địa phương, trong đó kiểm tra các khai báo y tế của công dân có quốc tịch là các quốc gia có dịch.

Tín hiệu để siết lại hệ thống phòng, chống dịch

GS-TS Nguyễn Thanh Long , quyền Bộ trưởng Bộ Y tế , cho hay ngay sau khi nhận được thông tin về 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở TP.Đà Nẵng , Bộ Y tế xác định đây là trường hợp có khả năng nhiễm rất cao và triển khai ngay tất cả các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch. Bộ này đã yêu cầu và TP.Đà Nẵng tiến hành lập toàn bộ danh sách những người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm.

Trong đêm 23.7, TP.Đà Nẵng đã tiến hành xét nghiệm tất cả các trường hợp này bằng phương pháp RT-PCR và tìm kháng thể, kết quả đều âm tính toàn bộ. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã yêu cầu cách ly toàn bộ những trường hợp này để bảo đảm an toàn với cộng đồng. Những nơi BN đi đến đã được khoanh vùng, cách ly. Chiều 24.7, Bộ Y tế cũng đã cử đoàn công tác kinh nghiệm nhất hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác cách ly. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết thêm Ban Chỉ đạo đã nhận được thông tin và chỉ đạo ngay từ ngày 23.7, đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần sẵn sàng, phản ứng rất kịp thời, đúng hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền TP.Đà Nẵng. “Trường hợp này cần chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng của cơ quan có uy tín hàng đầu Việt Nam là Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, vì trong quá trình xét nghiệm, có một số yếu tố cần phải làm lại”, Phó thủ tướng nói nhưng cũng nhấn mạnh cho dù quả xét nghiệm có âm tính hay dương tính, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục triển khai các biện pháp giống như ca bệnh đã bị dương tính để xử lý. Đánh giá về tình hình phòng chống dịch, theo Phó thủ tướng, so với 4 tháng trước, tình hình đã khác nhiều khi chúng ta đã có kinh nghiệm thực tiễn ở nhiều địa phương; những nơi chưa có ca bệnh cũng được tập huấn rất kỹ. “Tinh thần là luôn sẵn sàng khi có ca nghi nhiễm hay nhiễm trong cộng đồng thì thực hiện phát hiện, truy vết người tiếp xúc, cách ly, xét nghiệm. Chúng ta khoanh vùng sớm nhất, quy mô nhỏ nhất ngay từ ban đầu, để tiến hành dập dịch”, ông Đam nhấn mạnh và lưu ý các địa phương coi đây giống như tín hiệu để siết lại mức độ sẵn sàng của ngành y tế, hệ thống phòng, chống dịch.

Nhật Bản nới lỏng hạn chế nhập cảnh với công dân Việt Nam Liên quan việc Nhật Bản công bố nới lỏng hạn chế nhập cảnh đối với công dân Việt Nam, ngày 24.7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Việt Nam hoan nghênh Nhật Bản nới lỏng hạn chế đi lại đối với công dân Việt Nam. Hiện nay, hai bên đang tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác, trong đó có việc từng bước nới lỏng phù hợp về xuất nhập cảnh và đi lại giữa hai bên, bảo đảm phòng chống dịch và thúc đẩy phát triển chung”. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cho biết thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nhận được đơn thư của đại diện 226 công nhân Việt Nam đang làm việc tại Công ty China Petroleum Jili Chemical Engineering and Construction Co.,Ltd (JCC) tại thành phố Karshi (Uzbekistan) cho biết đang gặp khó khăn trong sinh hoạt, làm việc và phòng chống dịch, nên đề nghị đại sứ quán hỗ trợ để sớm được về nước. Sau khi nhận được thông tin, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và công ty phái cử làm rõ vụ việc. Ngày 24.7, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan và công ty phái cử lao động họp bàn biện pháp hỗ trợ, giải quyết nguyện vọng của công dân, đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất. Vũ Hân