Hơn 100 công an Lào Cai vây bắt 2 nhóm giang hồ hỗn chiến bằng súng, kiếm

Trưa 7.8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa triệt phá 2 băng nhóm giang hồ có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, bảo kê, bốc xếp hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới Việt - Trung.

Theo đại tá Trần Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, từ tháng 10.2019, trong quá trình trinh sát, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện trên địa bàn xuất hiện các băng nhóm có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, bảo kê, bốc xếp hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới Việt - Trung gây nhức nhối trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn. Công an tỉnh Lào Cai đã lập chuyên án 919S để đấu tranh, triệt phá.