Hơn 2.000 người Trung Quốc ăn tiệc ở Hải Phòng

Sáng 20.12, hơn 2.000 người Trung Quốc di chuyển trên 60 xe khách loại 54 chỗ từ tỉnh Quảng Ninh đến thành phố Hải Phòng để dự tiệc tại Trung tâm tiệc cưới Hải Đăng (đường Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Việc có mặt cùng một lúc hàng nghìn người Trung Quốc khiến người dân Hải Phòng chú ý. Trên một số trang facebook cá nhân, cư dân mạng cho rằng cần phải làm rõ vì sao có nhiều người Trung Quốc tập trung một chỗ như vậy, đồng thời đặt câu hỏi hoạt động này có ảnh hưởng gì đến an ninh trật tự hay không. Cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là đoàn khách du lịch đến thăm Hải Phòng rồi ăn trưa.

Thông tin với Thanh Niên, ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND thành phố Hải Phòng, cho biết: “Các cơ quan chức năng đã nắm rõ hoạt động này và đã thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định”.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và Sở Du lịch thành phố Hải Phòng, sự có mặt của hơn 2.000 khách Trung Quốc như kể trên là hoạt động du lịch bình thường.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Văn Luân, Chánh Thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng, cho biết: “Hoạt động du lịch của đoàn khách Trung Quốc đã được thông báo với Công an thành phố Hải Phòng và Sở Du lịch. Chúng tôi và các cơ quan liên quan đã có mặt tại nhà hàng khi khách đến để kiểm tra giấy tờ pháp lý, đồng thời kiểm soát việc đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm cho khách. Hoạt động của đoàn không vi phạm pháp luật Việt Nam . Riêng một chương trình nghệ thuật của đoàn khách này đã không được trình diễn vì không xin phép trước. Còn lại mọi thứ đều diễn ra bình thường”.