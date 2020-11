Hơn 2.000 thiết bị y tế đã được công bố giá

Chỉ các công ty được ủy quyền chính thức của hãng, nhà sản xuất mới được công bố giá TTB y tế tại địa chỉ trên, sau khi được Bộ Y tế thẩm định về pháp nhân, cấp tài khoản truy cập. Giá công bố là giá do doanh nghiệp, nhà cung cấp tự chịu trách nhiệm, công bố giá bán mong muốn tại thị trường Việt Nam.

Hiện cơ quan quản lý chưa thể thẩm định, đánh giá được về mức chênh lệch giữa giá kê khai so với giá gốc (giá nhập khẩu) và chưa thể so sánh được giá bán TTB tại Việt Nam so với thị trường khác. Ngoài ra, có hơn 11.700 vật tư y tế công bố giá