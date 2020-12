Hơn 725 tỉ đồng tiền thu phí là của ai ?

Theo cáo trạng, hơn 725 tỉ đồng là tiền thất thoát của nhà nước, do Đinh Ngọc Hệ (còn gọi Út “trọc”, chủ Công ty Yên Khánh ) và đồng phạm có hành vi gian dối khi dùng phần mềm can thiệp để che giấu doanh thu rồi chiếm đoạt. Tuy nhiên, tại tòa, Đinh Ngọc Hệ trình bày sau khi thanh toán xong hơn 2.004 tỉ đồng theo hợp đồng mua bán quyền thu phí cao tốc, thì số tiền có được từ việc thu phí cao tốc là của Công ty Yên Khánh. “Công ty Yên Khánh do tôi thành lập. Tiền của Công ty Yên Khánh là tiền của tôi, việc gì chúng tôi phải chiếm đoạt”, bị cáo Hệ nói.