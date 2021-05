Hỗn chiến ở khu vực cầu Chánh Hưng: Hai băng nhóm ‘nhí’ dùng cả bom xăng

Chiều 13.5, Công an Q.8 thông tin về vụ hỗn chiến ở khu vực cầu Chánh Hưng khiến 1 nam thanh niên bị chém trọng thương.

Vụ hỗn chiến ở khu vực cầu Chánh Hưng

Theo Công an Q.8 , khoảng 20 giờ 30 ngày 11.5, một nhóm khoảng 18 - 20 thanh thiếu niên đi trên khoảng 10 xe máy lưu trên đường Hưng Phú, hướng từ chợ Xóm Củi về cầu Chánh Hưng (Q.8). Nhóm còn lại có khoảng 8 - 10 thanh thiếu niên đi trên khoảng 4 - 5 xe máy chạy hướng cầu Chánh Hưng đến chợ Xóm Củi.

Khi đến trước hẻm số 640 Hưng Phú (P.10, Q.8), 2 nhóm dùng hung khí (rựa, dao, chĩa tự chế...) mang theo để đánh nhau. Sau khi đánh nhau được khoảng 2 phút, cả hai nhóm rời khỏi hiện trường. Có 3 người tham gia hỗn chiến bị thương tích, được đồng bọn đưa vào Bệnh biện Nguyễn Tri Phương (Q.5) cấp cứu.

Ngày 12.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.8 đã khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” để điều tra mở rộng vụ án. Ngay sau đó, Công an Q.8 đưa 8 nghi can về trụ sở đấu tranh làm rõ vụ hỗn chiến.

Mâu thuẫn cá nhân, hẹn nhau hỗn chiến

Vào cuộc điều tra, truy xét, Công an Q.8 xác định cầm đầu vụ hỗn chiến là T.H.L (tức “Sáu vú”, 16 tuổi, ngụ P.12, Q.8). Ngay sau đó, Công an Q.8 đưa 8 nghi can khác về trụ sở đấu tranh làm rõ.

Hung khí mà băng nhóm 'nhí' dùng để hỗn chiến Công an Q.8 cung cấp

Làm việc với cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn của L. với nhóm Út “lượm” hành nghề xiếc lửa. Sau đó, L. rủ anh của L. là Trần Quang Bảo (21 tuổi) giúp sức.

L. và Bảo hẹn nhóm của Út “lượm” đánh nhau lúc 20 giờ 30 ngày 11.5 tại khu vực cầu Chánh Hưng. Còn L. và Bảo rủ thêm khoảng 20 người là bạn bè tham gia hỗ trợ đánh nhau.

Khoảng 20 giờ ngày 11.5, tại bãi đất trống gần cầu Hiệp Ân 2 (P.12, Q.8), cả nhóm L. tập trung, Bảo đã mang sẵn hung khí khoảng 20 cây rựa, dao tự chế, mã tấu… để đồng bọn mang đi đánh nhau.

Số bom 'xăng' băng nhóm 'nhí' sử dụng để tham gia vụ hỗn chiến

Khi đến trước hẻm 640 Hưng Phú, cả bọn thấy nhóm xiếc lửa của Út 'lượm' đi khoảng 10 người, trên 5 xe thì xông vào dùng hung khí đánh nhau. Nhóm xiếc lửa của Út “lượm” yếu thế hơn nên bỏ chạy nhiều nơi, một số chạy vào hẻm 640 Hưng Phú.

Hậu quả, N.V.D (16 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, thuộc nhóm xiếc lửa) bị 2 người trong nhóm của L. đâm, chém gây thương tích nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và hiện đã qua nguy kịch.