TP.HCM: Chủ xe ‘bỏ của chạy lấy người’ khi bị Công an Q.8 đo nồng độ cồn

Chủ xe ‘bỏ của chạy lấy người’

Theo thống kê của Công an Q.8, trong vòng nửa tháng (từ ngày 1 - 15.4), Đội CSGT-TT Công an Q.8 đã xử lý, lập biên bản tạm giữ 118 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử phạt gần 275 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 38 trường hợp.

Bên cạnh đó, đơn vị lập biên bản 73 trường hợp phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn kỹ thuật, tạm giữ 32 phương tiện, xử phạt gần 144 triệu đồng.

Trong quá trình tuần tra, chốt chặn để xử lý vi phạm, Công an Q.8 “đối mặt” với tình huống khá trớ trêu. Cụ thể, khuya một ngày đầu tháng 4, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an Q.8 chốt chặn ở giao lộ Phạm Thế Hiển - Dạ Nam (P.2, Q.8) phát hiện người đàn ông (khoảng 50 tuổi) có biểu hiện say xỉn, nên yêu cầu dừng xe, đo nồng độ cồn.

Sau một hồi “quần tới, quần lui” không chịu thổi để đo nồng độ cồn, người này “bỏ của chạy lấy người”. Tổ công tác sau đó phải lập biên bản, niêm phong tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

“Xử lý chủ phương tiện say xỉn lúc nào cũng khó khăn vì họ không hợp tác. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên đi xe “độ”, nẹt pô, lạng lách gây mất an ninh trật tự trên địa bàn”, lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an Q.8 nói.

Ma túy đá giấu trong gói thuốc lá

Đáng chú ý, khi "cú đấm thép” 363 Công an Q.8 (gồm lực lượng CSGT-TT, cảnh sát hình sự…) tuần tra, kiểm soát trên đường Cao Lỗ, đến số 152 Cao Lỗ (P.4, Q.8), tổ công tác phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đi xe máy BS 56P2-7828 nên dừng xe kiểm tra hành chính.

Công an Q.8 thu giữ gói ma túy đá được giấu trong gói thuốc Công an Q.8 cung cấp

Làm việc với công an, người cầm lái khai tên Nguyễn Văn Nhân (29 tuổi, quê Kiên Giang), người ngồi sau tên Trương Tấn Sơn (27 tuổi, ngụ P.5, Q.8). Đáng chú ý, kiểm tra túi xách đeo chéo của Nhân, Công an Q.8 phát hiện 2 túi ni lông chứa ma túy đá được giấu trong gói thuốc lá. Cả 2 khai nhận số ma túy đá này được mua với giá 6 triệu đồng.

Trước đó, Sơn có 3 năm “ăn cơm tù” về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hai đối tượng nghi vấn mua ma túy đá để bán kiếm lời được bàn giao cho Công an P.4 (Q.8) tiếp tục xử lý.