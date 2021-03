Công an Q.8 truy xét vụ cướp táo tợn xe máy của cô gái ngay trên đường

Ngày 20.3, trao đổi với PV Thanh Niên, chị P. cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 4 giờ ngày 19.3. “Lúc đó tôi đang đi lấy chả cá giúp mẹ. Vị trí nam thanh niên cướp xe máy cũng gần nhà tôi. Lúc cướp xe, người này cầm khư khư hung khí giống mã tấu nên tôi rất sợ. Tôi đã trình báo vụ việc cho cơ quan công an”, chị P. nói.

Tiếp nhận vụ việc, Công an Q.8 vào cuộc điều tra . Các trinh sát Đội cảnh sát hình sự Công an Q.8 xuống khu vực xảy ra vụ cướp, trích xuất camera an ninh; tuy nhiên vị trí nghi can cướp xe máy của chị P. lại không “lọt” vào tầm ngắm của camera ghi lại.