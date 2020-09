TP.HCM: Điều tra vụ cướp xe máy, xịt hơi cay cô gái trước cửa nhà

Ngày 25.9, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) lập hồ sơ, điều tra , truy xét hai tên cướp xe máy táo tợn xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, lúc 23 giờ 30 ngày 22.9, chị D.T.Q.( 25 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú H.Bình Chánh ) đang ngồi trên xe máy trước nhà trên đường Vĩnh Lộc, thuộc ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh.

Lúc này, có 2 người (chưa rõ lai lịch ) đi xe máy (không rõ biển số) đến dùng lời lẽ hăm dọa chị Q.

Diễn biến vụ cướp xe máy đã được camera an ninh nhà dân ghi lại. Công an H.Bình Chánh cũng đã đến xử lý, trích xuất camera an ninh để điều tra, truy xét đối tượng.