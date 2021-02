Không chấp hành đo nồng độ cồn còn múa võ thách đánh nhau với CSGT

Ngày 5.2, một lãnh đạo Đội CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý ông H.Q.L (47 tuổi, trú P.Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) về hành vi không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột cũng đang làm rõ nguyên nhân một vụ va chạm giao thông liên quan đến ông L. để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tối 2.2, CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông tại đường Phan Bội Châu, P.Thành Nhất, giữa xe ô tô do ông L. điều khiển và xe máy do anh Nguyễn Văn C., 27 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột điều khiển.

Khi đến hiện trường, lực lượng CSGT phát hiện ông L. có biểu hiện đã uống rượu bia nên yêu cầu người này đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, ông L. không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Nhiều tài khoản Facebook cũng đăng tải đoạn clip liên quan đến việc ông L. xúc phạm lực lượng CSGT trên mạng xã hội

Theo nội dung clip, trong quá trình làm việc, lực lượng CSGT nhắc nhở ông L. đeo khẩu trang để đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19 . Tuy nhiên, ông L. tuyên bố “tao không sợ cô vít (Covid-19)”.