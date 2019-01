Hỗn chiến tại quán cà phê, một người bị chém gần đứt lìa cánh tay phải

Sáng 27.1, Công an xã Tân Lâm (H.Di Linh, Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỗn chiến khiến 6 thanh niên bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, Công an xã đang phối hợp với Công an H.Di Linh tiến hành điều tra, xác minh các nghi can gây án để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ảnh: Trùng Dương 3 trong 6 nạn nhân bị chém đang điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, tối 26.1, nhóm thanh niên gồm: Phạm Ngọc Thanh (22 tuổi), Vũ Đức Huỳnh (19 tuổi), Vũ Đức Anh (23 tuổi), Trần Thái Nguyên (19 tuổi), Bùi Phương Nam (18 tuổi) và Trần Văn Duy (20 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lâm, H.Di Linh) đang ngồi uống cà phê tại quán cà phê Mi La No ở thôn 6, xã Tân Lâm. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, bất ngờ xuất hiện 4 người cầm dao, mã tấu lao vào quán chém nhóm thanh niên nói trên khiến cả 6 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, anh Thanh bị chém gần đứt lìa cánh tay phải, 2 nạn nhân Huỳnh và Anh bị chém trọng thương ở đầu và mặt; 3 nạn nhân còn lại là Nguyên, Nam và Duy bị thương nhẹ ở tay, chân và trên người. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, 4 thanh niên gây án lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường, 6 nạn nhân đã được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu. Sau đó, anh Thanh đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị do vết thương quá nặng, 5 nạn nhân còn lại đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Ảnh: Trùng Dương Nạn nhân Vũ Đức Huỳnh bị chém trọng thương ở đầu

Nhận được tin báo, công an xã Tân Lâm và Công an H.Di Linh đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Trần Đức Gia, Chủ tịch UBND xã Tân Lâm (H.Di Linh), xác nhận: “Thông tin mới nhất từ cơ quan công an cho biết có 4 người liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 6 người bị thương, trong đó 2 người ngụ xã Tân Lâm và 2 người ngụ tại xã Tân Thượng (H.Di Linh). Sau khi gây án, cả 4 đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện, cơ quan công an đã phong tỏa lực lượng điều tra, truy bắt các nghi can để làm rõ vụ việc”.