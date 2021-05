Hỗn chiến trong đêm làm một người bị đâm chết, một người bị thương chỉ vì trêu ghẹo gái

Công an Q.8 (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Lâm Duy (tài xế điều khiển xe Ferrari) và 2 người khác để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Các bị can khai gì với cơ quan điều tra?