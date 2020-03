Hỗn chiến với mã tấu, kiếm tự chế ở Phan Thiết, một người chết

Khoa cũng cầm kiếm tự chế xông ra đáp trả nhóm Thọ. Trong lúc hai bên hỗn chiến, Thọ bị Khoa đâm trúng cổ và và má trái, bị thương rất nặng, chảy nhiều máu.

Sau đó, Thọ được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa An Phước để cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Sau vụ hỗn chiến, đến 6 giờ hôm nay (4.3), Nguyễn Ngọc Khoa đã đến công an phường Phú Tài đầu thú. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an Bình Thuận) và Công an Phan Thiết đang tạm giữ Khoa và khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng.