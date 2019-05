'Họp' sòng lắc tài xỉu trước hiên nhà vắng chủ

Ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) tạm giữ hình sự Phan Văn Vũ (33 tuổi, ngụ xã Tân Phong, H.Tân Biên) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc . Vũ là nhà cái của sòng lắc tài xỉu được tổ chức trước hiên nhà một gia đình chủ đi vắng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4.2019 đến nay, lợi dụng gia đình ông Võ Văn Ch. (56 tuổi, ngụ ấp Gò Cát, xã Tân Phong) thường xuyên đi vắng, Vũ cùng nhiều người tụ tập trước hiên nhà ông Ch. để đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Nhiều lần Công an xã Tân Phong cũng như Công an H.Tân Biên đến nhắc nhở, yêu cầu không tụ tập đánh bạc nhưng nhóm người này không chấp hành.

Vào lúc 14 giờ 15 ngày 19.5, Công an H.Tân Biên phối hợp Công an xã Tân Phong đột kích vào khuôn viên nhà ông Võ Văn Ch., bắt quả tang 11 người đang sát phạt đỏ đen bằng hình thức lắc tài xỉu do Phan Văn Vũ làm cái. Tang vật thu giữ 2 hột xí ngầu, 19 xe máy, 11 điện thoại di động và hơn 13 triệu đồng.