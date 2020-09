Hợp tác quân sự ASEAN để chủ động, gắn kết, tháo gỡ bất đồng

Chia sẻ quan điểm tại ACDFM-17, đại diện chỉ huy quốc phòng các nước ASEAN khẳng định ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên Biển Đông . Cụ thể, ASEAN cần kiên trì lập trường, nguyên tắc giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982.