‘Hú vía’ bé gái 3 tuổi treo mình lơ lửng từ tầng 12A chung cư

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi trèo ra lan can, treo mình lơ lửng từ ban công tầng 12A (tương ứng tầng 13 - PV), chiều 28.2, đại diện Công an P.Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết về vụ việc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng sợ.

Video bé gái 3 tuổi treo mình lơ lửng từ tầng 12A chung cư

Theo Công an P.Thanh Xuân Trung, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 28.2, bé N.P.S (3 tuổi) ở tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng bất ngờ tự bò ra ban công một căn hộ ở tầng 12A, trèo ra bên ngoài lan can. Sau đó, tay bám vào lan can, treo mình lơ lửng từ độ cao khoảng gần 30 m. Nhiều người ở tòa nhà đối diện phát hiện đã hô hoán.

Tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, nơi cháu H. treo mình lơ lửng ở ban công một căn hộ ở tầng 12A Ảnh Đan Hạ

Ngay sau đó, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (30 tuổi, quê ở xã Vĩnh Ngọc, H.Đông Anh, Hà Nội), làm nghề chở hàng, đã trèo lên mái che của ảnh tòa nhà và hứng được khi cháu H. rơi xuống. Cháu bé 3 tuổi bị gãy tay, chân, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư, sức khỏe đã dần ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đỡ được bé gái 3 tuổi treo mình từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, chiều 28.2 Ảnh CTV

“Ban đầu nghe tiếng trẻ con khóc , tôi nghĩ là cháu nào bị bố mẹ phạt. Nhưng khi thấy người lớn tri hô, tôi nhìn ra ngoài thì phát hiện cháu bé treo mình trên lan can tầng 12A của chung cư. Tôi lập tức lao ra khỏi xe ô tô, tìm cách trèo lên tường rào rồi lên mái tôn để cố gắng đỡ cháu. May mắn là tôi vừa trèo lên vị trí thuận lợi hứng được cháu rơi tự do xuống thì cháu rơi trúng tay tôi, lún cả mái tôn. Tôi vội ôm cháu vào, thấy máu chảy ở miệng cháu. Lúc ấy, tôi chẳng kịp nghĩ gì khác, chỉ cố gắng để hứng được cháu, hứng được rồi thì thấy hoảng sợ vô cùng… ”, anh Mạnh cho biết.

Anh Mạnh cho biết, mình cũng có con gái 3 tuổi nên khi thấy bé gái treo mình ở lan can nhà chung cư đã liều mình cứu, tuy bản thân bị bong gân tay nhưng rất vui.