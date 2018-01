Ngày 19.1, đại diện Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc nữ chủ tiệm may ở phố Đặng Thai Mai (phường Quảng An) bị người đàn ông ngoại quốc tẩm xăng đốt