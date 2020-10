Hướng về miền trung: Cứu trợ người dân vùng lũ Quảng Bình, Quảng Trị

Ngày 21.10, các đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên lại đến những vùng ngập sâu trong lũ, bị chia cắt lâu ngày tại các tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình để trao quà hỗ trợ của bạn đọc cả nước cho những người dân...

Rọi đèn pin đi trao quà cho bà con vùng lũ Vượt sóng sông gianh, đến vùng biệt lập

Trưa 21.10, đoàn cứu trợ Báo Thanh Niên do Trưởng văn phòng đại diện tại miền Trung - Vũ Phương Thảo và PV Ngọc Dương vẫn quyết định vượt sóng gió sông Gianh giữa mưa lạnh (TX.Ba Đồn, Quảng Bình) để mang những món quà đến các vùng biệt lập.

Cứu trợ trong đêm

Với sự dẫn đường của PV Báo Thanh Niên, đoàn cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai tại Quảng Trị của sư thầy Thích Trường Xuân và phật tử chùa Đỏ (TP.Hải Phòng) đã có mặt tại xã vùng trũng Triệu Hòa (H.Triệu Phong, Quảng Trị) vào 16 giờ 15 phút ngày 20.10. Trong chuyến công tác lần này, đoàn đã dành tặng cho bà con xã Triệu Hòa 407 suất quà (mỗi suất là 1 triệu đồng tiền mặt và bánh, nước uống). Càng về tối, mưa càng lớn dần. UBND xã Triệu Hòa phải sử dụng hết thảy đèn pin hiện có để phục vụ việc phân phát hàng cứu trợ được diễn ra chu đáo.Việc trao quà kết thúc khi trời tối đen, đường từ Triệu Hòa ra QL1 không một ánh đèn điện. Đoàn chúng tôi đi giữa những con đường bê tông nhỏ chạy xuyên giữa ruộng đồng. Vậy mà, ai cũng vui... N.P TX.Ba Đồn là địa bàn hứng chịu rất nhiều thiệt hại khi lũ dữ đổ về. Người dân vùng biệt lập của xã Quảng Minh và xã Quảng Tiên đang rất cần lương thực. TX.Ba Đồn là địa bàn hứng chịu rất nhiều thiệt hại khi lũ dữ đổ về. Người dân vùng biệt lập của xã Quảng Minh và xã Quảng Tiên đang rất cần lương thực.

Tại thôn Tân Định (xã Quảng Minh), bà Nguyễn Thị Tuyên nước mắt ngắn nước mắt dài kể về hoàn cảnh cơ cực. Nhà ở tận cuối xóm, căn nhà cấp 4 nằm sát sông không thể gánh gồng nước lũ đã lên gần tới nóc, vợ chồng bà may mắn được lực lượng thôn cứu qua thuyền để đưa đến nơi di tản an toàn. Nhận được quà, bà nói: “Nước năm ni cao kinh hoàng quá, 3 ngày 3 đêm mới rút. Nhà tui ngập tới hơn 2 m lút nóc. Mấy ngày ni ăn mì tôm sống uống nước”. Còn ông Nguyễn Trung Sự (thôn Tân Định) bần thần khi nhìn bè cá của mình bị nước lũ cuốn chảy xiết, chết phơi trắng bụng. “Mấy ngày ni dân thôn tui vừa ăn cá mà nước mắt chảy dài. Lũ cuốn hết cả rồi”, ông Sự than thở.

Ngược dòng sông Gianh trong mưa lạnh như cắt, đoàn cứu trợ tiếp tục đến với điểm biệt lập thôn Cồn Nâm (xã Quảng Minh, TX.Ba Đồn). Vừa thấy ca nô cập bến, đàn bà trong thôn đã bì bõm lội nước mừng rỡ đi nhận hàng. Ai cũng khen rằng hàng cứu trợ chất lượng, có cả thịt hộp, cá hộp, vitamin C sủi bọt cho sức khỏe và các nhu yếu phẩm thiết thực khác.

Để có được số hàng là 500 suất quà nhu yếu phẩm, đồ hộp, nước sạch ra Quảng Bình, trước đó, đoàn cứu trợ của Hiệp hội Điều VN và Báo Thanh Niên với sự hỗ trợ của Tỉnh đoàn Quảng Trị đã phải đi gom từng lon thịt hộp, bình nước sạch, miếng lương khô trong điều kiện hàng hóa khan hiếm do lũ lụt. Với sự hỗ trợ của Công an TX.Ba Đồn, số hàng hóa đã nhanh chóng được cất bốc lên ca nô của CLB thuyền hơi và xe bán tải TP. Đà Nẵng vốn đang có mặt ở điểm nóng Quảng Bình, Quảng Trị mấy ngày qua để giúp đỡ bà con vùng lũ.

Nước lớn chảy xiết khiến việc vận chuyển hàng gặp khó khăn nên kế hoạch trao hàng tận tay người dân tại khu biệt lập thôn Tiên Xuân (xã Quảng Tiên, TX.Ba Đồn) đã không thể thực hiện. Đoàn đành phải chuyển số hàng theo đường bộ rồi tập kết hàng bên bến sông. Trưởng thôn Tiên Xuân cùng thanh niên trai tráng của thôn vượt sóng mang thuyền qua bến để nhận hàng về phát cho bà con.

Khốn khổ nhịn đói suốt 3 ngày trong cơn lũ lịch sử ở Quảng Bình

Chị Thơ Nguyễn - YouTuber, đại diện nhãn hàng Kun của Công ty IDP, trao quà cho bà Bùi Thị Dùng Ảnh: THANH ĐÔNG

Sẻ chia với các gia đình liệt sĩ

Trước khi đến với bà con vùng lũ tỉnh Quảng Trị, đoàn Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty cổ phần sữa quốc tế IDP đã đến tận nhà, thắp hương cho liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, cố Chủ tịch UBND H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3 ngày 13.10. Tại buổi thăm, đoàn đã trao cho chị Trương Thị Mỹ Ny, vợ liệt sĩ số tiền 50 triệu đồng để gia đình chị sửa lại nhà. Cũng trong sáng 21.10, chúng tôi cũng đến viếng đám tang của liệt sĩ, đại úy Trương Anh Quốc, sinh năm 1984 (thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền, H.Phong Điền) hy sinh cùng với liệt sĩ Nguyễn Văn Bình...

Đến với người dân ở vùng bị chia cắt 12 ngày

Rời tỉnh Thừa Thiên-Huế, chúng tôi đến với người dân tỉnh Quảng Trị. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là xã Hải Phong, H.Hải Lăng. Tại đây, đoàn đã trao 200 phần quà trị giá 200 triệu đồng cho các hộ dân ở thôn Câu Hà. Ông Bùi Xuân Giang, Chủ tịch UBND xã Hải Phong, nói: “Bà con nhận được sự hỗ trợ của Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần sữa quốc tế IDP với số tiền 1 triệu đồng/hộ là món quà quý”.

Sau khi trao quà, biết thôn Càng Câu Nhi vẫn còn bị chia cắt bởi lũ dữ, đoàn đã vượt lũ vào thăm từng gia đình. Đây là thôn bị biệt lập, ngập sâu trong nước đã 12 ngày qua. Tại đây, sau khi trao quà cho các hộ dân, Công ty IDP còn tài trợ cho làng số tiền 25 triệu đồng để mua 1 chiếc ghe lớn phục vụ bà con mùa mưa lũ. Tiếp đó, đoàn đến trao 100 phần quà cho các hộ dân thuộc xã Trung Hải, H.Gio Linh. Nhận số tiền 1 triệu đồng, cụ Bùi Thị Dùng (81 tuổi, thôn Xuân Long, xã Trung Hải) mừng lắm. Cụ nói: “Quá cực mấy chú ơi, không biết làm răng để sống đây...”. Sau khi nghe cụ Dùng kể về hoàn cảnh, đoàn đã trao thêm cho cụ 1 triệu đồng nữa.

Bữa ăn tối tăm sau 1 tuần không cơm ăn trong vùng lũ Quảng Bình

Không quên lực lượng hết mình giúp dân

Trước đó, đoàn chúng tôi đã đến trụ sở Công an H.Hải Lăng thăm hỏi lực lượng công an viên địa phương, dân phòng của huyện. Trong đợt lũ lớn vừa qua, khi nước dâng cao trong đêm, lực lượng công an viên, dân phòng trong huyện đã không quản khó khăn, nguy hiểm, bỏ nhà của mình mà chăm lo, cứu hộ cho bà con vùng thấp đến nơi an toàn. Trân trọng những hy sinh thầm lặng đó, đoàn quyết định hỗ trợ toàn bộ lực lượng công an viên và dân phòng trên huyện gồm 157 người, mỗi người một phần quà 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc kinh doanh miền Nam IDP, chia sẻ: “Trong lũ dữ, nếu không có các anh, nhiều bà con sẽ khổ sở, vất vả, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe và tài sản. Tôi rất lấy làm vinh hạnh được đến thăm hỏi, lắng nghe những khó khăn của các anh và chia sẻ với các anh”.

Trao quà cho những nhà ngập tới nóc