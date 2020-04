Huyện Bình Chánh đề xuất bỏ 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

Huyện Bình Chánh (TP.HCM) là địa bàn giáp ranh với tỉnh Long An có tổng cộng 17 chốt, trạm kiểm dịch trong tổng số 62 chốt, trạm kiểm dịch trên toàn thành phố . Sau vài ngày vận hành, UBND H.Bình Chánh đề xuất không bố trí 4 chốt kiểm soát dịch, gồm 2 vị trí do đã lập chốt, 1 vị trí không xác định được địa điểm và 1 chốt trên đường Hương lộ 11 do đã có rào chắn nên xe không thể lưu thông.