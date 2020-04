Bạn cần biết: 62 chốt, trạm ở TP.HCM sẽ kiểm soát những nội dung gì?

Nếu thân nhiệt dưới 38 độ C thì tiếp tục hành trình, nếu thân nhiệt trên 38 độ C thì sẽ mời tài xế vào bên đường, ngồi nghỉ ngơi 5 - 10 phút rồi kiểm tra thân nhiệt thêm một lần nữa. Nếu nhiệt độ vẫn trên 38 độ C thì nhân viên y tế sẽ điều tra các yếu tố về dịch tễ trước khi quyết định cách ly y tế đối với tài xế và những người liên quan.

Ảnh: Sỹ Đông