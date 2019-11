Kéo băng nhóm đi chém người thương tích 14%, bị can vẫn 'nhởn nhơ'

Ngày 28.11, Viện trưởng Viện KSND (VKS) H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) Nguyễn Phạm Hùng xác nhận với PV Thanh Niên vừa từ chối phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Lý Minh Vân (tự Móm, 40 tuổi, ngụ xã Thanh Phú, H.Vĩnh Cửu) về tội cố ý gây thương tích theo đề nghị của Cơ quan CSĐT cùng cấp.

Ông Hùng nói: “Công an đề nghị bắt tạm giam Lý Minh Vân theo điều 119 bộ luật Tố tụng hình sự nhưng lại không cung cấp được căn cứ theo luật định nên chúng tôi không phê chuẩn”.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip quay lại cảnh hàng chục người đeo khẩu trang, tay cầm hung khí xông vào một quán nước chém người và đập phá quán rồi bỏ đi. Tuy nhiên, khi những nạn nhân trong quán vừa bước ra thì bất ngờ bị nhóm người này quay lại đuổi chém , phải tiếp tục chạy vào bên trong cố thủ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Vĩnh Cửu xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) vào tháng 8.2019. Người cầm đầu băng nhóm này là Lý Minh Vân. Theo Công an H.Vĩnh Cửu, sau khi nhận được tin báo, cán bộ điều tra đã vào cuộc, xác minh, đưa 3 nạn nhân đi giám định thương tật. Trong 3 người này có anh Thiên Sinh Trường Hải (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú) bị thương tật 14%. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Cửu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị bắt tạm giam đối với Lý Minh Vân để tiếp tục điều tra.

Vân chỉ nhận một mình chém người chứ không khai đồng bọn, đồng thời không giao nộp hung khí. Tuy nhiên, VKS cùng cấp chỉ phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can mà không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam. Một lãnh đạo Công an H.Vĩnh Cửu nói: “Có clip quay lại hết sự việc... Đại diện VKS H.Vĩnh Cửu cũng xem rồi, nhưng không phê chuẩn. Theo điều tra ban đầu, băng nhóm này có đến 17 đối tượng. Do vậy, cần phải bắt giam đối tượng cầm đầu mới làm rõ băng nhóm đó được...”.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Tuấn, Đoàn luật sư Đồng Nai, trong trường hợp này, nếu CQĐT thấy có căn cứ để bắt tạm giam nhưng VKS không phê chuẩn thì CQĐT có thể kiến nghị lên cấp cao hơn.