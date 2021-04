Kết luận điều tra bổ sung vụ tạt mắm tôm vào quán phở Hòa

Hôm qua (22.4), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02) hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển hồ sơ lên Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Phong Phú (Phú mô tô), Khương Đình Đồng, Lê Văn Công, Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Thành Đô, Nguyễn Đình Đức (cùng ngụ TP.HCM) về tội cưỡng đoạt tài sản

Bị can Trần Anh Tuấn (con rể ông chủ quán phở Hòa, ngụ TP.HCM) bị đề nghị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. KLĐT bổ sung cũng cho biết đã khởi tố thêm bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Đình Đức về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Riêng Nam đã bỏ trốn nên Công an TP.HCM phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.