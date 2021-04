Vụ Phở Hòa bị tạt sơn, mắm tôm: Hoàn tất KLĐT bổ sung, đề nghị truy tố 7 bị can

Ngày 22.4, Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (KLĐT bổ sung), chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố các bị can trong vụ tạt sơn, mắm tôm vào quán Phở Hòa (đường Pasteur, Q.3, TP.HCM).

Tại KLĐT bổ sung, trong vụ án này, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Đình Đức về tội "cưỡng đoạt tài sản" . Do Nam đã bỏ trốn nên Công an TP.HCM phát lệnh truy nã.